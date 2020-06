Faits-divers Deux corps découverts dans la darse du Port

Une voiture a été découverte au fond de l’eau ce matin avec deux corps à l’intérieur à la darse du Port. Il s’agit de Noémy et Méderic, deux jeunes disparus depuis 48h. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 12:47 | Lu 11400 fois

Deux corps ont été retrouvés coincés dans une voiture, dans la darse du Port ce lundi matin. Les hommes de la brigade nautique des pompiers sont intervenus pour localiser le véhicule tombé dans l'eau, à hauteur du quai qui jouxte le cimetière marin.



Rapidement, les personnes à bord du véhicule sont identifiées: il s’agit bien de Noemy et Médéric. Âgés de 18 et 20 ans, ils étaient portés disparus depuis 48h. Ils avaient été vus pour la dernière fois sur la darse du Port, là où ils ont été retrouvés. La jeune femme laisse derrière elle une petite fille derrière elle.



A 14H, les policiers étaient encore sur place. Le véhicule a pu être sorti de l'eau mais les corps avaient été préalablement extirpés de l'habitacle.