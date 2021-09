Communiqué Deux conférences gratuites pour ré-apprendre à respirer

​Manger, boire et respirer, voici nos 3 besoins essentiels. Si les deux premiers se font consciemment, le troisième est un reflexe. Or, les scientifiques s’accordent à dire que, victime de son mode de vie, l’homme moderne ne sait plus respirer. Leonardo Pelagotti donnera sur invitation de La Mutualité de La Réunion deux conférences en ligne, gratuites et ouvertes à tous, pour découvrir les bienfaits de la respiration consciente et respirer la santé ! Par N.P - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 12:28

Un expert de la respiration et de la méthode WimHof



Leonardo Pelagotti* est coach de respiration. Il a accompagné des milliers de personnes en Europe, sportifs de haut niveau, membres des forces spéciales, chefs d’entreprise, entrepreneurs, anonymes, à reprendre le contrôle de leur respiration, porte d’entrée vers le potentiel humain.



Sur invitation de La Mutualité de la Réunion, Leonardo Pelagotti donnera deux conférences en ligne gratuites. La première le 13 septembre à 18h permettra de comprendre l’importance de bien respirer au quotidien pour sa santé. La seconde conférence, le 22 septembre toujours à 18h, permettra de découvrir la pratique de « Respirons la santé ».



Respirons la santé, l’ambition bien-être de La Mutualité de la Réunion pour les Réunionnais



« Respirons la santé » est un nouveau programme développé par la Mutualité de la Réunion qui permettra aux participants d’être en meilleure santé en respirant mieux. Respirer permet d’être plus serein, d’avoir plus d’énergie, de dormir mieux, de stabiliser son poids, d’être plus concentré, d’améliorer ses performances physiques et enfin de mieux digérer.



« Nous avons souhaité proposer ces deux conférences gratuites aux réunionnais pour leur donner un outil au quotidien que ce soit au travail, à la maison, dans la nature, dans leur pratique sportive etc.. pour respirer mieux et se sentir mieux. La santé et le bien être des réunionnais, c’est l’ADN de La Mutualité de la Réunion » explique Theodore Hoarau, son président.



Leonardo Pelagotti sera également à La Réunion en octobre pour une série d’ateliers qui comprendront trois niveaux : Respirons la santé (gratuit), Respirons le sport et Respirons le Challenge. Ce dernier atelier permettra d’explorer toutes les possibilités offertes par la méthode Wim Hof. Cette méthode porte tout simplement le nom de son créateur Wim Hof, un néerlandais plus connu sous le nom de Ice-man, célèbre pour sa grande résistance au froid extrême.



Informations et inscriptions aux conférences au 02.62.94.77.00 ou sur la page Facebook MUTA.

*Leonardo Pelagotti : Ambassadeur de la Méthode Wim Hof en France et Italie, coach Master Oxygen Advantage, auteur du livre « La respiration pour la maîtrise de soi », ceinture noire de Kung-Fu Shaolin, ancien gymnaste national et ingénieur de formation





