Deux champions du monde de freestyle foot à Saint-Paul ​Clem KEYM et Mathieu PIERRON. Voici le nom des membres de la Team Footstyle présents à Saint-Paul. Ils font partie de l'équipe de freestyle football à cumuler le plus de titre de champions du monde de la discipline. Avec aussi 11 records du monde.





Ce duo d’exception réalise une démonstration ce mardi 7 décembre 2021 au stade de la Saline, dans les hauts, en présence de l’Adjoint de quartier, Dominique VIRAMA-COUTAYE. La commune, terre des talents et des créativités, accueille ces deux immenses champions.



Invités par l’Association Saint-Pauloise, 1000 Sourires, Clem et Mathieu, prouvent ballon au pied leurs nombreux talents. Pour le plus grand plaisir des jeunes du club Charles de-FOUCAULD présents à la Saline.



Se hisser au haut niveau



Le rôle de la commune est aussi de susciter des vocations, notamment chez les jeunes. Cela va permettre de créer chez eux l’envie de se hisser au haut niveau. Clem KEYM est 4 fois champion du monde en duo et Mathieu PIERRON est 3ème mondial en duo et vice champion de France.



Ce duo se produira aussi à Trois Chemins ce 9 décembre, de 18 à 19 heures. Dans un second temps, des ateliers se tiendront avec 30 adolescents le lundi 13 décembre à la Saline, de 17 à 19 heures, et le mardi 14 décembre à Trois Chemins, de de 17 à 19 heures.



Une nouvelle fois, Saint-Paul, fraîchement labellisée Terre de Jeux 2024, crée l’événement. Leur venue confirme l’attractivité de notre territoire. Saint-Paul, terre de championnes et de champions, représente une destination de choix pour les équipes nationales et les athlètes de haut niveau.



Rayonnement inégalé au territoire



Tous les moyens leurs sont donnés pour qu’ils puissent se préparer dans des conditions optimales. Leur présence à Saint-Paul donne un rayonnement inégalé à notre territoire. Notre Ville, active et sportive, attire de plus en plus les équipes nationales.



La récente démonstration à Plateau Caillou de l’équipe de France de saut à la perche et du double vice-champion olympique du Décathlon, Kevin MAYER, recordman du monde, et du double champion de décathlon du Réunionnais, Ruben GADO, le démontre.



On ne compte plus leurs spectacles réalisés devant l'Argentin, Lionel MESSI, le Français, Zinédine ZIDANE et le Brésilien, NEYMAR. Sans oublier leurs prestations remarquées effectuées avant les finales de l'Euro 2016 et de la Ligue des Champions en 2018 ou aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.





