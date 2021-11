A la Une . Deux cercueils déposés devant le futur restaurant KFC

Des militants de l'Alliance Pour une Réunion Ecologique et Solidaire ont déposé deux cercueils devant le futur KFC du Port pour dénoncer "l'impact de cette multinationale sur la disparition des petits commerces et l'appauvrissement de la culture et de la tradition réunionnaise". Par N.P - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 14:52

Le communiqué :



Ce mardi 9 novembre, des militantes et des militants de L'APRES – L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire - ont déposé 2

cercueils devant le nouveau restaurant KFC du Port qui ouvrira ses portes ce mercredi 10 novembre.



A la veille de l'ouverture de cette nouvelle enseigne, l'association entend dénoncer l'impact de cette multinationale sur la disparition des

petits commerces et l'appauvrissement de la culture et de la tradition réunionnaise.



Pour L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire : "Il faut d'urgence repenser notre modèle de développement à La Réunion. La crise du COVID-19 et du fret maritime l'a à nouveau démontré, il est indispensable de bâtir une véritable stratégie ambitieuse d'autonomie alimentaire pour notre île et de développer une agriculture paysanne de qualité.



A travers la multiplication de ce genre d'enseignes fast-food nous assistons à une profonde transformation de notre territoire avec des

impacts économiques, sociaux et de santé publique irréversibles. Il revient aux pouvoirs publics de prendre des positions claires pour

savoir quel avenir souhaitons-nous construire pour La Réunion ? Un avenir où les multinationales se multiplient sur notre île ? Ou alors,

un modèle basé sur le soutien aux commerces de proximité, sur la défense des traditions et de l'authenticité réunionnaise ?"



L'APRES continuera à se mobiliser pour défendre et promouvoir les alternatives sociales et écologiques à La Réunion. Rendez-vous sur

https://lapres.re. Ce mardi 9 novembre, des militantes et des militants de L'APRES – L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire - ont déposé 2cercueils devant le nouveau restaurant KFC du Port qui ouvrira ses portes ce mercredi 10 novembre.A la veille de l'ouverture de cette nouvelle enseigne, l'association entend dénoncer l'impact de cette multinationale sur la disparition despetits commerces et l'appauvrissement de la culture et de la tradition réunionnaise.Pour L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire : "Il faut d'urgence repenser notre modèle de développement à La Réunion. La crise du COVID-19 et du fret maritime l'a à nouveau démontré, il est indispensable de bâtir une véritable stratégie ambitieuse d'autonomie alimentaire pour notre île et de développer une agriculture paysanne de qualité.A travers la multiplication de ce genre d'enseignes fast-food nous assistons à une profonde transformation de notre territoire avec desimpacts économiques, sociaux et de santé publique irréversibles. Il revient aux pouvoirs publics de prendre des positions claires poursavoir quel avenir souhaitons-nous construire pour La Réunion ? Un avenir où les multinationales se multiplient sur notre île ? Ou alors,un modèle basé sur le soutien aux commerces de proximité, sur la défense des traditions et de l'authenticité réunionnaise ?"L'APRES continuera à se mobiliser pour défendre et promouvoir les alternatives sociales et écologiques à La Réunion. Rendez-vous sur