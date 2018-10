Deux cas de méningite bactérienne signalés au GHER

Tout risque d’épidémie est écarté par l’ARS.



Deux cas de méningite ont été signalés au GHER. Un nourrisson de 9 mois a été admis en août dernier et est décédé des suites d’une méningite bactérienne, indique le JIR.Le week-end dernier, c’est un homme de 32 ans qui s’est présenté à l'hôpital de St-Benoît. Selon Béatrice Van Den Eede, responsable qualité et gestion des risques au GHER, interrogée par le journal, il n’y a aucun lien entre les deux cas signalés.La maladie, aux complications plus graves que la méningite virale, nécessite des mesures préventives pour l’entourage. Un traitement a été prescrit au proche de l’enfant et du trentenaire.