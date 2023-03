A la Une .. Deux candidatures sérieuses se dessinent pour la reprise de Korbey d’Or

L’avenir de la société Korbey d’Or se joue actuellement, alors qu’elle est redressement judiciaire depuis décembre 2022. Deux candidatures de reprise ont été acceptées par le CSE de l’entreprise et sont donc bien placées pour reprendre l’activité, sur les six qui ont été déposées. Le tribunal de commerce tranchera d’ici la fin du mois. Par La rédaction - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 11:56

Quel sera le futur des 650 salariés et des 3000 bénéficiaires de Korbey d’Or ? La société, qui a d’ailleurs fait la "une" de la presse locale à cause du train de vie dispendieux des anciens dirigeants, se cherche désormais un second souffle.



D’après nos confrères du JiR, deux offres sortent du lot, sur les six connues. Elles ont toutes les deux reçu l’aval du CSE de Korbey d’Or. L’association Alefpa et la société Destia, toutes deux métropolitaines, auraient, selon les représentants des salariés, les dossiers les plus solides. Pour l’instant, seul l’Alefpa est installée à La Réunion, mais l’offre proposée par Destia promet d’injecter 1,4 million d’euros par an dans Korbey d’Or, en plus des 250.000 euros initiaux pour la reprise du fond de commerce.



Si toutes les offres présentées hier devant les magistrats étaient jugées sérieuses par l’administratrice judiciaire, il faudra attendre la fin mars pour savoir le futur de Korbey d’Or.