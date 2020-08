Société Deux auteurs, un livre : La Réunion en réalité augmentée

C’est l’histoire d’un livre magique. Imaginé par Roland et Stéphane Bénard, avec le concours d’un autre photographe Luc Perrot et de Drone Austral. Ils ont créé un ouvrage à travers lequel « la réalité est augmentée ». Késako ? Par Gilette Aho - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 14:42 | Lu 151 fois

Tout simplement avec le QR code de votre smartphone, (mieux de votre tablette) au fil des pages les magnifiques clichés s’animent : les vagues de l’Océan Indien, les alizées dans les arbres.



Bluffant la création originale de cet ouvrage pays. Bluffant la qualité des images en quelques secondes. Des vidéos qui comme par magie vous invitent AU GRAND SPECTACLE de La Réunion.



Une centaine de photographies, entre ciel et terre ainsi que les traditions locales s’animent là sous vos yeux. Des « oh », des « géniales ! » des « ah c’est super »… sont les premières réflexions que vous vous ferez en feuilletant les pages de ce livre. Un livre à offrir à toutes celles et tous ceux qui quittent l’île pour des études ou autres… Un peu de notre île dans nos mains et sous nos yeux. Gillette Aho

La Réunion en réalité augmentée. Austral Editions 12,50 euros.





