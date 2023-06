National Deux attaques de requins dont une mortelle en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

​La Nouvelle-Calédonie n’en finit plus de compter les attaques de requins depuis quelques mois. Ce dimanche, un homme a perdu la vie alors qu’il pratiquait la pêche sous-marine. Le même jour, une kite-surfeuse a été blessée en Polynésie. Par NP - Publié le Mercredi 31 Mai 2023 à 09:41

Malgré les premiers soins apportés par ses proches au large de la ville de Poum dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, un pêcheur sous-marin est décédé des suites de plusieurs morsures infligées par un requin. Il s’agit de la deuxième attaque mortelle de requin depuis le 1er janvier 2023 en Nouvelle-Calédonie.



En février, c’est un touriste australien de 59 ans qui perdait la vie dans une zone de baignade très fréquentée de la plage du Château-Royal à Nouméa. Un lieu qui avait déjà été le théâtre d’une attaque trois semaines plus tôt. Une baigneuse avait été grièvement blessée.



La dernière attaque répertoriée sur la commune date du 15 mars 2000. Ce jour-là, un requin de grande taille, non identifié, avait tué un chasseur sous-marin au nord de la passe de Poum. En mai 1979, un pêcheur avait été blessé à la cuisse entre Poum et Bélep. De 1958 à 2020, 67 cas d'attaques de requins, dont 13 létales, ont été répertoriées en Nouvelle-Calédonie. Elles touchaient majoritairement des chasseurs sous-marins (58,5%), puis les baigneurs (18,5%) et des pratiquants de sports de glisse (14%).



En Polynésie, une kite surfeuse a été mordue dimanche par un requin dans la baie de Matavai. Selon les pêcheurs de La Fayette où s’est produite cette attaque sans gravité sur cette sportive, il s’agit d’une première dans cette zone dont raffolent les thons, rapporte Polynésie la 1ère.



La baignade y est interdite jusqu'à nouvel ordre.