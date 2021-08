Deux antivax en garde à vue : Ratenon dénonce des "traitements disproportionnés"

En ma qualité de Député de la 5ème circonscription,



Je me dois de réagir à la garde à vue de M. Pascal.P et M. Teddy.A, convoqués dimanche après-midi et enfermés depuis en attente de leur jugement.



Je m’inquiète de la privation de liberté de ces gens et à ce titre je ne fais que mon travail de Parlementaire.



Ces personnes ont-elles commis des faits suffisamment graves pour que la justice réagisse de telle manière ? A mon sens, la vidéo circulante montre des altercations en dehors du site de l’établissement, qui n’auraient jamais dû se produire.



Toutefois, elle ne reflète pas un caractère nécessitant une garde à vue prolongée suivie de

comparution immédiate. Pas d’agression physique, pas de menace de représailles… Les échanges verbaux ont eu lieu de chaque côté.



Par ailleurs, les éléments, me remontant du terrain et de sources différentes, démontrent que les traitements qu’ils subissent sont disproportionnés par rapport aux faits réels qui ne nécessitent pas d’être sous la main de la justice.



Dans le climat actuel qui prévaut à La Réunion, non pas du fait unique de la crise du Covid-19 et du pass sanitaire, est exigée de nos autorités beaucoup de prudence.

Utiliser cette altercation, qui n’a fait l’objet d’aucune invitation à une audience ultérieure comme exemple, serait très mal perçu par l’opinion publique.



Mon seul souhait dans cette affaire est que la justice ne soit utilisée à autres fins que cette dernière.