Communiqué "Deux ans aujourd'hui, et demain ? NON à la réforme des retraites Borne-Ciotti !"

Voici la tribune écrite par la Jeunesse du Parti Socialiste de La Réunion au sujet de la réforme des retraites Borne-Ciotti : Par N.P - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 14:10

Les étudiants à travers toute la France connaissent des niveaux de précarité de plus en plus critiques. La préoccupation de sa santé mentale n’est plus un luxe, mais bien un sujet du quotidien ! L’anxiété ne fait que grandir avec la crise climatique, le COVID et les difficultés à s’insérer dans le monde professionnel. Aujourd’hui l’avenir de notre jeunesse et de nos générations, va passer de nuances de roses à grises, à cause de cette réforme des retraites.



Une société productiviste depuis des décennies, une planète détruite depuis des décennies. Nous luttons chaque jour contre le réchauffement climatique afin d’offrir une planète saine aux générations futures et pouvoir nous-même bénéficier d’un meilleur avenir. Toutefois, fidèle à la philosophie de “travailler plus”, la Droite nous demande de donner deux ans de plus, de notre vie afin de “produire plus “. La Droite nous demande donc de partir à 64 ans. Aujourd’hui, nous disons NON à la réforme des retraites Borne-Ciotti ! Et nous disons OUI à un avenir et une retraite en bonne santé !



Cette réforme entraîne une précarisation au niveau de toutes nos générations, que ce soit pour les plus âgés et pour les plus jeunes. Nous restons dans un système d’offre et de demande. Si nos seniors restent en emploi plus longtemps, nos jeunes auront moins d’opportunités professionnelles sur le marché du travail à leur sortie d’école.



Nous savons que notre génération va être la plus impactée par cette réforme. Accessible à 43 annuités de cotisations, cette réforme condamne la génération actuelle et les futures à la précarité à vie, lorsque nous savons que l’âge moyen du premier emploi stable est de 27 ans. U jeune de 27 ans pourrait prétendre à une retraite pleine à 70 ans !



Aujourd’hui, 25 % des travailleurs les plus précaires ne vivent pas jusqu’à 62 ans, et ne profitent donc pas de leur retraite. La situation de l'emploi à La Réunion montre que plus de 48.110 réunionnais âgés de 50 ans et plus sont à la recherche d’un emploi. L’allongement du départ à la retraite à 64 ans ne fera que prolonger leur période de chômage.



Malgré la vive opposition d’une majorité du pays, cette réforme inutile et injuste, va fortement frapper les travailleurs, et notamment les plus précaires, les plus fragiles et ceux exerçant des métiers difficiles.



De nombreuses autres possibilités de financements sont possibles ! Les baisses d’impôts bénéficiant aux plus riches (suppression de l’ISF, flat tax, diminution de l’impôt sur le revenu) ont privé l’État de 16 milliards d’euros annuels. La France a de quoi financer son système de retraite. Nous, Jeunesse Socialiste, ne pouvons cautionner cette réforme sans nous battre. Nous invitons la Jeunesse Réunionnaise à nous rejoindre, pour manifester ensemble, contre une réforme pour une société plus juste et équitable.



Ensemble, mobilisons-nous aux côtés des organisations syndicales contre la réforme des retraites retraites Borne-Ciotti. Nou tienbo, Nou larg pa !