Communiqué Deux agents des douanes de La Réunion défileront le 14 juillet à Paris

Deux agents des douanes de La Réunion, Aurélie et Thomas, défileront sur les Champs Élysées le 14 Juillet prochain au sein du bataillon de la douane.

Par N.P - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 06:42

La direction régionale des douanes de La Réunion a le plaisir de vous informer que deux agents des douanes réunionnais, Aurélie et Thomas, ont été sélectionnés pour défiler au sein du bataillon de la douane sur les Champs Élysées à Paris le 14 Juillet prochain. C'est la première fois qu'un couple de douanier défilera conjointement à l'occasion de la Fête Nationale. C'est un événement pour ces deux agents mais également un immense honneur et une fierté pour toute la communauté douanière réunionnaise. Aurélie et Thomas sont deux jeunes agents de grande valeur dont l'implication professionnelle et l’esprit d'équipe sont salués tant par leurs collègues que par leur hiérarchie. Nous vous proposons si vous êtes intéressés de pouvoir réaliser un portrait de ces deux agents le lundi 12 juin prochain de 14h30 à 15h30 à la direction régionale des douanes de La Réunion - 7, avenue de la Victoire 97400 SAINT-DENIS. Vous trouverez en PJ quelques éléments concernant leur parcours. Nous vous précisons qu'un embargo de communication nous est imposé par le service de communication des armées qui gère cet évènement. L'ensemble des interviews y est soumis. Vous serez informés de la levée de cet embargo qui intervient en principe début juillet. Pour toute question relative à cette proposition d'interview, nous vous invitons à adresser un message à l'adresse courriel suivante : dr-reunion@douane.finances.gouv.fr