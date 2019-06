Deux accidents sur les routes de l'Est ce dimanche matin

Aux alentours de 8 heures, un premier et important accident a eu lieu à la Rivière de l'Est. Une voiture blanche a terminé sur le toit. Nous ignorons encore les circonstances de cet accident et si des personnes sont blessées. Le véhicule a été remorqué.



Un second accident s'est produit dans l'heure qui a suivi. Il s'agit d'une sortie de route au niveau Ti Bazar sur la quatre voies de Saint-André, en direction de Saint-Benoît. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place et la circulation a été interrompue.



Prudence donc dans ce secteur où les ralentissements sont au rendez-vous, le tout sur une chaussée très glissante.