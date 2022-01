Deux Saint-Gillois champions de France de savate boxe Française

Saint-Paul, terre de championnes et de champions, compte deux nouvelles pépites ! Quentin REFESSE et Florent ARMOUGOM (respectivement à gauche et à droite sur la photo), tous les deux pensionnaires du Club Omnisports de Saint-Gilles, deviennent champions de France de savate boxe française.



Ces espoirs Saint-Gillois décrochent ces titres lors des finales organisées en Isère à la Côte Saint-André le 8 janvier 2022. La Ville de Saint-Paul, labellisée Terre de Jeux 2024, adresse ses félicitations à Quentin et à Florent pour leurs incroyables performances. (Photo Réunion Première/RI)