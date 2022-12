A la Une . Deux Réunionnais grièvement blessés après un accident en Ardèche

Le drame est survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier. Les deux Réunionnais, âgés de 25 et 35 ans, rentraient du travail quand leur véhicule a fait une sortie de route. Transportés en urgence absolue sur Lyon, ils sont toujours hospitalisés. Par La rédaction - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 09:22





Rapidement sur place, les secours ont mis plus de trois heures pour désincarcérer les deux victimes. Gravement blessés, les deux hommes ont été hélitreuillés vers Lyon afin d’être pris en charge à l’hôpital Edouard Herriot.



D'après nos confrères de France Bleu Ardèche, les deux hommes étaient surveillants au centre pénitentiaire de Valence. Ils rentraient du travail quand ils ont violemment heurté la glissière de sécurité. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour soutenir les deux victimes.