Deux Rafale arrivent à La Réunion

Le détachement Air 181 « Roland Garros » accueillera l’exercice « Marathon » du 5 au 8 janvier prochain. Il s'agit d'un entraînement de projection de puissance de l’armée de l’Air et de l’Espace.



Deux Rafale B de la base aérienne 113 de Saint-Dizier et un MRTT Phénix de la base aérienne 125 d’Istres, rejoindront ainsi La Réunion. « Marathon » s’inscrit dans le cadre plus large de la mission « Shikra », mission de déploiement de l’armée de l’Air et de l’Espace, d’un dispositif aérien permettant de mener des activités opérationnelles complexes, qui aura lieu du 5 janvier au 3 février 2022 dans la zone de l’Afrique de l’Est.