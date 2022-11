A la Une . Deux Parisiens ingèrent près d'un kilo de cocaïne qu'ils tentent de faire entrer à La Réunion

Deux individus en provenance de l'aéroport d'Orly se sont fait pincer le 30 octobre dernier en possession de cocaïne qu'ils transportaient sous la forme d'ovules qu'ils avaient ingérés. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 17:23

Marveen D., 32 ans, et Giovanni MA., 31 ans, se sont fait arrêter à leur descente d'avion le 30 octobre dernier. Le premier transportait 317 grammes de cocaïne qu'il avait ingérés et le second, 577 grammes. Tous deux arrivaient de métropole où ils résident respectivement dans les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essone. En rupture professionnelle, ils ont accepté d'effectuer le transport à leurs risques et périls pour arrondir leurs fins de mois. Une décision lourde de conséquences puisqu'ils risquent une longue peine de prison ainsi qu'une amende douanière salée.



Ce vendredi, alors qu'ils devaient être entendus à la barre dans le cadre de la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, ils ont souhaité le renvoi de leur jugement afin de prendre le temps de préparer leur défense.

Ils seront jugés le 2 décembre prochain. En attendant, ils ont été placés en détention provisoire ainsi que le parquet l'avait requis afin notamment de les protéger d'éventuelles représailles. "Personne ne les attendait à l'arrivée et aucune chambre n'avait été réservée à leur attention comme c'est parfois le cas pour des mules. Ils ne savaient pas même pas où aller et cette livraison perdue risque de leur attirer des ennuis de la part des commanditaires", a estimé le représentant de la société, Antoine Thur.