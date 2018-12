Courrier des lecteurs Deux Gilets jaunes sur trois ne sont que des agitateurs plus ou moins professionnels

Sur trois Gilets Jaunes, j'ai bien peur qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit pacifiste et véritablement motivé par des revendications légitimes ayant trait à la situation difficile, voire exécrable, de la population réunionnaise et qui mène une action dans le but de mettre La Réunion toujours plus haut.



Les deux autres, à mon sens, ne sont que des agitateurs plus ou moins professionnels, à la solde d'intérêts occultes venant d'ailleurs (…) pour développer des stratégies amorales et machiavéliques visant à foutre en l'air La Réunion - mais pas pour tout le monde - ou de personnes, manipulées par les premiers, souvent violents et vindicatifs, voulant prendre une revanche sur leur état qui, se sentant pousser des ailes, rhum et/ou zamal aidant, se prennent pour des "petits chefs" : "JE laisse passer qui JE désigne, et fais bien sentir que c'est MOI qui commande ; JE fais ce que JE veux, où JE veux, quand JE veux, et personne n'a rien à dire ; JE prends ce qui ME plaît, et si t'es pas content, c'est du pareil au même. JE te crache à la gueule : dis-MOI merci !!!"



C'est bien pour cela que, si par bonheur (malheur ?) un porte-paroles (oui, paroles avec un "s" : il y en a tant, d'ailleurs parfois discordantes) se met à présenter des propositions cohérentes qui pourraient avoir une chance d'être entendues, il est démis et expulsé (le premier qui dit la vérité, il sera exécuté…) ; si un homme politique reprend quelque idée de bon sens émise par le peuple, en la synthétisant pour mieux la présenter et en y rajoutant les siennes - pas forcément très différentes -, il se fait huer et lapider - heureusement virtuellement - ; si la Ministre des Outre-mer nous fait des offres pour faire évoluer notre situation, il ne faut surtout pas les entendre et, en retour, discuter et proposer des améliorations, NON, il faut les rejeter en bloc sans les examiner et décréter qu'elles sentent le soufre. Des fois que cela arrangerait la situation et détraquerait le terrain de jeux mis en place dans lequel les "deux sur trois" sont si bien…



Non pas que la politique mise en place par le Président - au reste déjà suivie par lui-même alors Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique dans la mandature précédente - et ses façons de faire soient bonnes pour la France, La Réunion et la population (on en est loin, à mon humble avis), mais il faut se souvenir que son élection a été qualifiée "d'historique", … elle aussi ! Je reste persuadé que certains GJ d'aujourd'hui étaient à la fête ce jour-là. Il faut surtout se dire qu'il y a d'autres chemins pour faire avancer nos idées, à nous de savoir les emprunter et que, lorsque l'on coupe une branche, il faut faire attention et regarder de quel côté on est assis !

Il est grand temps que les "un sur trois" reprennent la direction d'un mouvement qu'ils ont engagé, dont ils doivent donc rester maîtres, et cesser de tout bloquer. La Réunion a assez souffert comme ça et les cicatrices trop profondes sont souvent durables. Arrêtons de nous déchirer les uns les autres et avançons dans les solutions proposées, que nous ferons évoluer, dans les délais annoncés. Nous avons fait preuve de la volonté et de la détermination des Réunionnais (tous ceux qui habitent La Réunion et qui ont à cœur ses intérêts - c'est un Créole depuis bien des générations qui l'écrit) et sauront nous mobiliser de nouveau si le besoin s'en faisait sentir. Ne gâchons pas plus notre belle île !



… Comment ? … Les Gilets Jaunes pacifistes ne sont pas "un sur trois", mais "deux sur trois" ?!? C'est encore mieux : ce sera plus facile ! Mais il faut AGIR… "Le monde est difficile à vivre ; non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire !". Ce n'est pas moi qui le dis, mais Albert EINSTEIN. Excusez du peu.



