Deux Françaises fichées S expulsées des Comores

Deux Françaises ont été expulsées il y a deux semaines de l'Union des Comores car elles étaient "fichées S par les autorités françaises selon une source autorisée, pour radicalisation", comme le dévoile Réunion La 1ère.



Les deux femmes étaient installées à Mdé, non loin de Moroni. Personne ne les connaissait. Puisqu’elles portaient le voile intégral, aucun habitant n'avait pu voir leurs visages. Certaines personnes ont cependant pu apercevoir leurs mains "très blanches".



L'une des deux Françaises avait réussi à obtenir un mariage arrangé avec un Comorien, grâce au mari de la seconde Française. Ce dernier a trouvé une maison au jeune couple.



Or, après seulement un mois de location, les jeunes mariés avaient déjà fait leurs bagages. Selon la propriétaire des lieux que Réunion La 1ère a pu avoir, la Française aurait accusé son mari de "transgresser l’Islam dès qu’il voulait l’interroger".



Toujours selon les mêmes sources, l'homme, sentant les problèmes arriver, ne l'aurait pas retenue. Cette dernière a alors rejoint l'autre Française et son mari dans une maison à Mdé.



Les deux femmes étaient discrètes, mais, selon Réunion La 1ère, le voisinage se plaignait d'importantes et violentes disputes. La police a fini par être contactée. Elle a ainsi arrêté et expulsé les deux Françaises.



Bien que la Gazette des Comores ait révélé l'affaire, les autorités préfèrent jouer le silence radio...