Société Deux Bleus à la Réunion pour les marmailles de 1000 Sourires

Ils sont fraîchement arrivés ce lundi matin pour une semaine forte en émotions. Lucas Tousart, milieu de l’Olympique Lyonnais et capitaine de l’équipe de France Espoirs et Valérie Gauvin, attaquante du Montpellier HSC et de l’équipe de France féminine sont les invités de l’Association 1000 Sourires et posent leurs valises pour la première fois à la Réunion. Les deux bleus sont parrains de la 10ème édition de l’opération “Foot en VIM” (Very Important Marmailles) qui se déroulera à Saint-Paul.



Jusqu’à samedi, les petits saint-paulois parrainés par l’association auront le privilège de participer à des activités en compagnie des deux jeunes joueurs et de Fabrice Abriel, consultant Canal+, ex-footballeur professionnel (FC Lorient, Olympique de Marseille, OGC Nice…), et parrain de l’association 1000 Sourires depuis 2010.



Pour l’association, la visite de ces deux joueurs professionnels est l’occasion de célébrer en beauté un double événement : la Coupe du Monde de Football, qui a commencé en Russie, et l’anniversaire de 1000 Sourires, qui fête ses 12 ans, le samedi 23 juin.



Premier voyage à La Réunion



Avec ce voyage, Lucas Tousart retrouve des marmailles de l’association pour la seconde fois. En mai dernier, il avait ainsi accueilli neuf petits Réunionnais de 1000 Sourires à Lyon, dans le cadre de l’opération “S’envoler vers le Rêve ...”, en compagnie de son coéquipier, le kréopolitain, Jérémy Morel, Défenseur de l’OL et parrain de l’association. Cette fois, c’est lui qui fait le déplacement pour découvrir la Réunion aux côtés des enfants. Le milieu est l’un des hommes forts de l’effectif lyonnais, à seulement 21 ans. En cette période de mercato, l’Inter de Milan serait prêt à débourser 25 millions d’euros pour le compter parmi ses joueurs.



Pour Valérie Gauvin, Attaquante du Montpellier HSC depuis 2014 et de l’équipe de France Féminine, ce voyage est aussi une grande première. La jeune femme est la première réunionnaise à avoir été sélectionnée dans l’équipe de France et elle est pressentie pour être sélectionnée à la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera en France, l’an prochain. Même si elle est née à Sainte-Clotilde, Valérie Gauvin n’est jamais revenue à La Réunion, qu’elle a quitté enfant. Ce voyage aura donc une saveur toute particulière.



“Nous avons réservé des surprises aux enfants et à nos trois invités tout au long de cette semaine, se réjouit Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. En plein Mondial, c’est un privilège de recevoir deux jeunes joueurs des équipes de France de Football qui inspireront à coup sûr les marmailles. Nous sommes heureux de permettre aux enfants de vivre un moment de rêve avec eux.”



Les deux joueurs participeront mercredi à Saint-Paul, à l’opération “Foot en VIM” (Very Important Marmailles), avec quelque 160 petits footballeurs (U11 - U13), issus de plusieurs clubs des quartiers de la Commune de Saint-Paul. Une rencontre avec les clubs féminine de la Commune de Saint-Paul est également prévue vendredi soir. Enfin, samedi, ils participeront à une action citoyenne avec les marmailles de l’association.





Ils ont été les parrains et marraines

de “Foot en VIM et en VIP” 2009 : Guillaume Hoarau et Fabrice Pancrate (PSG)

2010: Fabrice Abriel (OM)

2011: Dimitri Payet (ASSE) et Benoît Trémoulinas (Girondins de Bordeaux)

2012: Vincent Acapandié (AJ Auxerre) et William Gros (FC Kilmarnock - Ecosse)

2013: Fabrice Abriel (OGC Nice), Christophe Mandanne (AE Guingamp), Zacharie Boucher (Havre HAC) et Florent Zitte (AS Nancy Lorraine)

2014: Jérémy Morel (OM) et Guillaume Hoarau (BSC Young Boys - Suisse)

2015: Nicolas Douchez (PSG) et Fabrice Abriel (VAFC)

2016: Wendie Renard (OL), Jérémy Morel (OL) et Fabrice Abriel (ex- footballeur professionnel)

2016: Wendie Renard (OL) : “Foot en VIP” - Football Féminin

2018 : Lucas Tousart (OL), Valérie Gauvin (Montpellier HSC) et Fabrice Abriel (ex-footballeur professionnel / Consultant Canal +)





Zinfos974





