Détritus jetés, vue gâchée

Par LG - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 07:58









Enfin, les makottes ont comme sport favori de jeter leurs détritus derrière les murets construits en bord de mer. Pas vu, pas pris ! Une belle surprise pour tous les touristes et locaux qui viennent apprécier la vue à cet endroit. "La dengue est à nos portes ! Du 24 janvier au 6 février, 81 cas de dengue ont été confirmés. Les cas sont répartis dans 15 communes. Sur ces deux semaines, trois passages aux urgences et une hospitalisation pour dengue ont été enregistrés. À ce stade, les chiffres restent toutefois inférieurs à ceux des années précédentes pour la même période", rappelle Band Cochon en guise d'illustration du risque que fait porter la présence de ces dépôts sauvages, vecteurs de la prolifération des moustiques. Parmi les clichés que vous pouvez voir sur le site Band Cochon , il y a par exemple une batterie automobile abandonnée sur un parking en centre-ville de Saint-Pierre, des restes de chantiers contenant des feuilles de tôles découpées "alors qu'il y a une déchetterie à 1 minute en voiture à Pierrefonds", déplore l'administrateur du site contributif, Jacques Aulet."Il n'y a aucun encombrant dans ce dépôt sauvage, rien que des déchets ménagers !", ajoute-t-il.Autres clichés, ceux d'un véhicule hors d'usage sur un parking de LTS, un dépôt sauvage permanent au pied de LTS alors que la déchetterie du Moufia est à deux minutes en voiture. En face d'une école dionysienne, un dépôt sauvage est présent depuis 4 semaines...Enfin, les makottes ont comme sport favori de jeter leurs détritus derrière les murets construits en bord de mer. Pas vu, pas pris ! Une belle surprise pour tous les touristes et locaux qui viennent apprécier la vue à cet endroit.







