Détournements dans une pension marron: La gérante laissée libre

L'affaire a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. La gérante de la pension des Magnolias est poursuivie pour avoir détourné l'argent qui devait revenir aux patients pour leurs soins, de fraude à la Caisse d'allocations familiales et pour abus de faiblesse. La directrice de la pension des Magnolias a été interpellée cette semaine suite à un contrôle simultané de la Sécurité Sociale et de la Police. Plusieurs véhicules ont été saisis comme une Mercedes ML, un Porsche Cayenne et un food truck de marque Iveco. Selon les premières informations, les testaments des patients avaient été modifiés pour que leur héritage n'aille qu'au bénéfice de la gérante elle-même.La directrice de la pension, une femme de 56 ans, a été déférée ce jeudi devant le Parquet de Saint-Denis. Elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Son avocate, Maître Catherine Moissonnier, déplore que le secret de l'affaire ait été violé: "Il y a un problème parce que des éléments du dossier qui ont été publiés ce matin dans un journal local. Cela pose une difficulté et une question sur d'où viennent ces informations alors que cette personne doit bénéficier de la présomption d'innocence et que la garde-à-vue est secrète."