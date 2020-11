A la Une . Détournements: L'ex-directeur du CCAS de Sainte-Marie jugé ce vendredi

L'ex-directeur du CCAS de Sainte-Marie et un élu devront s'expliquer sur des malversations entre 2006 et 2018 qui ont entraîné un déficit de plus d'1 millions d'euros. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 07:30 | Lu 793 fois

L’ancien directeur du CCAS de Sainte-Marie, Julien Mallin, et un élu, Gilbert Guezello sont jugés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Julien Mallin est poursuivi pour détournements de biens, favoritisme et prise illégale d’intérêts. Gilbert Guezello devra quant à lui répondre de faits de négligence.



Des malversations de l’ex-directeur auraient entraîné un déficit de 1,27 million d’euros en 2018, attirant ainsi l’attention de la Chambre régionale des comptes. Et ce au profit de directeur et quelques connaissances, non au plus démunis de la commune.



Les prévenus vont sûrement plaider la mauvaise gestion. Mais certains éléments, comme la location d’une voiture aux frais du CCAS pour son usage professionnel, risquent d’être difficilement justifiables.



