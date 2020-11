A la Une . Détournement de fonds publics: Le comptable du lycée hôtelier condamné à deux ans de prison

Jean-Charles D., ancien comptable du lycée hôtelier de la Renaissance, est désormais fixé sur son sort. Le tribunal correctionnel de St-Denis l’a condamné à 4 ans de prison dont 2 avec sursis et le remboursement de 1,2 million d'euros. Le complice gourou a quant à lui écopé de 4 ans de prison dont 1 avec sursis et le remboursement de 1,5 millions d'euros. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 15:15 | Lu 655 fois





La spirale infernale de Jean-Charles D. a pris fin en 2018 alors que le président du CA du lycée Hôtelier porte plainte après avoir découvert l’ampleur du détournement. L’argent a bénéficié d’une part à une femme mariée que le fonctionnaire a voulu séduire. Annick A. a perçu 12 virements pour un montant total de 39 300 euros. Des chèques encaissés estampillés du signe de la DRFIP (Direction régionale des finances publiques) qu’elle a pourtant nié connaitre. 2 ans de prison dont une partie en probatoire avait été requis à son encontre. Elle a finalement écopé de 2 ans de prison avec sursis.



Autre protagoniste, complice du détournement de fonds : Arnold C., se faisant passer pour un gourou "Gramoune Moussa". Les prières et sacrifices d’animaux réalisés pour ramener Annick à ses côtés ont couté très cher à Jean-Charles, la majeure partie du 1,6 million d’euros. Il a finalement été condamné à 4 ans de prison dont un an avec sursis et le remboursement de 1,5 millions d'euros.



