Détenu pour avoir poignardé son fils de 5 ans, il demande une mise en liberté

Un homme de 51 ans se trouvait devant la cour d’appel ce mardi matin, demandant sa mise en liberté avant d’être jugé devant les Assises. Mais au vu des faits, son maintien en détention était bien plus probable. Et c’est ce que la cour a finalement décidé. Oman B. est en prison depuis octobre dernier pour tentative de meurtre.



Une fois de plus, en pleine crise de jalousie, un homme séparé de son ex-compagne s’en est pris à leur enfant. Ayant surpris son ancienne concubine au lit avec un ami à lui, il menace de faire du mal à leur fils de 5 ans. Il rentre alors chez lui, s’arme d’un couteau de cuisine et pénètre dans la chambre du garçon. Il le poignarde alors au niveau de la poitrine puis maintient le couteau sous sa gorge. Le petit crie, pleure et demande pourquoi son père lui veut du mal. Heureusement, le cousin d’Oman B. se trouve alors sur place, défonce la porte de la chambre et l’interrompt. Oman B. se pique alors au niveau du plexus avant que son cousin ne s’en empare. Finalement, l’enfant s’en sortira.



Pour le jaloux, "trahi par son ami", le but était d’en finir et d’emmener son fils avec lui. Sauf qu’il n’aura que deux jours d’ITT. Cet homme "névrosé au comportement obsessionnel", selon l’expert psychiatrique, qui envoie encore des lettres d’insultes à son ex depuis la prison, restera donc en détention en attendant son procès. Éloquent et clair, il avoue avoir commis l’irréparable et sait qu’il ne reverra pas son fils.