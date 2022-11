Communiqué Détenteurs d’armes non déclarées, c’est le moment de vous mettre en règle

Détenteurs d’armes non déclarées ? C’est le moment de vous mettre en règle : profitez de ces 8 jours pour enregistrer ou abandonner vos armes !

Par N.P - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 12:49

Le communiqué de la préfecture :



Opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État du 25 novembre au 2 décembre 2022



Du 25 novembre au 2 décembre 2022, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État, pilotée par le Service central des armes et explosifs (SCAE).



Par cette opération, il est offert aux détenteurs de bonne foi la possibilité de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement en les faisant enregistrer dans le système d’information sur les armes (SIA).



La plupart de ces armes détenues illégalement, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales ont été acquises par héritage, le plus souvent sans connaître le cadre légal de détention de ces armes.



Les particuliers qui effectueront l’une ou l’autre démarche lors de cette opération, simple et gratuite, n’encourront aucune poursuite judiciaire ou administrative sur le fondement du transport ou de la détention sans autorisation d’armes.



Procédure d’abandon à La Réunion



L’opération d’abandon simplifié d’armes à l’État se décline sur tout le territoire métropolitain mais également dans certains territoires d’Outre-mer comme à La Réunion:

L'opération se déroulera aux dates de l'opération nationale : du 25/11 au 02/12/22. Les sites de collecte mis en place pour vous permettre de restituer des armes dont vous souhaiteriez vous séparer sont l'ensemble des commissariats de police et des brigades de gendarmerie accueillant du public aux horaires suivants : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00, y compris le week-end des 26 et 27 novembre. Ces restitutions d’armes et de munitions se feront sans formalités administratives auprès des policiers et gendarmes présents sur les sites dédiés. Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, vous pourrez également prendre rendez-vous par téléphone au 02 62 40 76 93 ou par e-mail :



Procédure de régularisation à La Réunion



Pour toute demande de régularisation, les demandeurs doivent prendre rendez-vous par :



Téléphone: 02 62 40 76 93

E-mail :



Les rendez-vous se dérouleront sur l’un des quatre sites suivants :





- Commissariat de Saint-Denis ;





- Commissariat de Saint-Pierre ;





- Brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Paul ;





- Brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Benoit.



Vous devrez présenter, à cette occasion, une ou plusieurs photographies des armes sur lequel apparaît le numéro de matricule de l’arme dont vous souhaitez la régularisation.



Il n’est pas nécessaire d’emmener l’arme.



***



Si vous disposez de munitions de guerre (obus, grenades), d’explosifs ou bien encore de munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm, vous serez également invités à contacter la préfecture par téléphone au 02 62 40 76 93 ou par e-mail :



Retrouvez l’ensemble des sites de collecte à La Réunion sur le site du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer :



Opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État du 25 novembre au 2 décembre 2022Du 25 novembre au 2 décembre 2022, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État, pilotée par le Service central des armes et explosifs (SCAE).Par cette opération, il est offert aux détenteurs de bonne foi la possibilité de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement en les faisant enregistrer dans le système d’information sur les armes (SIA).La plupart de ces armes détenues illégalement, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales ont été acquises par héritage, le plus souvent sans connaître le cadre légal de détention de ces armes.Les particuliers qui effectueront l’une ou l’autre démarche lors de cette opération, simple et gratuite, n’encourront aucune poursuite judiciaire ou administrative sur le fondement du transport ou de la détention sans autorisation d’armes.L’opération d’abandon simplifié d’armes à l’État se décline sur tout le territoire métropolitain mais également dans certains territoires d’Outre-mer comme à La Réunion:Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, vous pourrez également prendre rendez-vous par téléphone au 02 62 40 76 93 ou par e-mail : armes@reunion.gouv.fr pour une collecte à votre domicile.Procédure de régularisation à La RéunionPour toute demande de régularisation, les demandeurs doivent prendre rendez-vous par :Téléphone: 02 62 40 76 93E-mail : armes@reunion.gouv.fr Les rendez-vous se dérouleront sur l’un des quatre sites suivants :- Commissariat de Saint-Denis ;- Commissariat de Saint-Pierre ;- Brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Paul ;- Brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Benoit.Vous devrez présenter, à cette occasion, une ou plusieurs photographies des armes sur lequel apparaît le numéro de matricule de l’arme dont vous souhaitez la régularisation.Il n’est pas nécessaire d’emmener l’arme.***Si vous disposez de munitions de guerre (obus, grenades), d’explosifs ou bien encore de munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm, vous serez également invités à contacter la préfecture par téléphone au 02 62 40 76 93 ou par e-mail : armes@reunion.gouv.fr pour organiser un enlèvement sécurisé.Retrouvez l’ensemble des sites de collecte à La Réunion sur le site du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer : www.interieur.gouv.fr/armes