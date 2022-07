Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Détection du Tulipier du Gabon : la formation des agents de la direction de la biodiversité se poursuit Le tulipier du Gabon est une espèce d’arbre de la famille des Bignoniaceae originaire d’Afrique. Largement utilisée comme arbre d’ornement en raison de la beauté de sa floraison et de sa facilité d’adaptation à différents milieux, le tulipier du Gabon représente cependant pour les flores indigènes une menace très sérieuse. Depuis plusieurs semaines, les agents de la direction de la biodiversité et des Ressources Naturelles suivent une formation afin de reconnaître cette espèce invasive. Le 8 juillet dernier, Mathieu QUIRIET de l’association AVE2M a rencontré les équipes des différents bassins de vie.

Depuis le début du mois de juillet, la Direction de la Biodiversité et des Ressources Naturelles de la Ville de Saint-Paul organise plusieurs formations de sensibilisation sur le tulipier du Gabon à destination des agents du service environnement des différents secteurs du territoire en présence de l’association AVE2M. L’objectif : apprendre à reconnaître cet arbre aux fleurs grandes et voyantes, d’une couleur jaune-orange. Introduite à des fins ornementales dans différents pays (Îles du Pacifique, Hawaï, Guam, Nouvelle-Calédonie, La Réunion…), cette essence a fini par envahir les terres agricoles et les plantations forestières, se comportant comme une véritable mauvaise herbe. Pour éviter sa prolifération, une grande opération de sensibilisation et d’accompagnement de la population à la lutte contre le Tulipier du Gabon est actuellement menée sur plusieurs communes de l’île, dont la commune de Saint-Paul.



Destruction de l’espèce par arrêté ministériel



Originaire d’Afrique équatoriale, cet arbre fait partie de la liste des 153 plantes qui sont interdites sur notre territoire par arrêté ministériel, depuis avril 2019.

Cet arbre, faisant partie des 100 espèces les plus envahissantes dans le Monde (UICN), représente une forte menace pour notre biodiversité. De plus, c’est un arbre « fragile » qui résiste mal aux intempéries comme les cyclones et peut occasionner de gros dégâts lors de sa chute. Ses racines peuvent également endommager les infrastructures, les canalisations et les voiries, etc.



Une aide pour lutter contre le Tulipier du Gabon



L’association AVE2M (Association pour la Valorisation de l’Entre Deux Monde) a pour mission de recenser les zones contaminées et de définir par la suite les modalités d’accompagnement de la population à la lutte. Il est donc demandé aux personnes en possession de cet arbre sur le territoire de Saint-Paul, de contacter dès que possible l’AVE2M qui travaille en partenariat avec la ville de Saint-Paul.

Allons sov ensemb nout patrimoin !



Pour joindre l’association, contactez le 0262 33 47 98.







