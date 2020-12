La grande Une "Détachez-moi et je vous défonce, bande d'enc...!"

Un jeune homme de 25 ans comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et destruction de bien. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 17:05 | Lu 2979 fois

Le 29 novembre dernier à Saint-Denis, il est 16h45 lorsque M.B. appelle la police pour demander une médiation. Arrivées sur place, les forces de l'ordre constatent un véhicule avec toutes les vitres complètement détruites. L'homme qui les a sollicités explique alors sa version des faits : Il est venu réclamer les 40 euros qu'une connaissance lui doit mais ce dernier, en plus de refuser de rembourser, l'a agressé et lui a volé sa sacoche.



Les policiers se rendent chez l'homme qui est en fait le propriétaire de la voiture. Ils découvrent une personne blessée et choquée. M.B. est alors interpellé. "Flics de merde, zoreils et créoles de merde", crie-t-il, fou de rage ! Et d'ajouter : "Détachez-moi et je vous défonce bande d'enc...". Loin de se calmer, il remet ça au commissariat mais cette fois en alliant le geste à la parole. Résultat, un agent mordu, un autre prend un coup de genou et un dernier prend presque un coup de tête. Il faudra que la BAC le conduise chez SOS Médecins pour qu'il se calme.



"La police l'insulte et ça ne peut entraîner que des insultes"



"J'assume ce qui m'est reproché, mais je n'ai jamais insulté les OPJ et les juges", indique t-il à la présidente à la barre.



Pour la procureure de la République, il s'agit là de "tout ou rien !". "Soit il est incompris et tout le monde ment, il est victime de la société, de la police et de ses gens, soit il était à la limite de l'outrage et a eu un comportement inadmissible. Tout ça pour 40€ ! Je demande 1 an de prison assorti d'un mandat de dépôt".



"Il manque des éléments essentiels dans le rappel des faits", indique la défense. "Nous sommes à la fin du mois et le frigo est vide, il a besoin de cet argent en ce 29 novembre. Il demande au moins 20€, mais la victime refuse de les lui donner et en plus le frappe avant de s'enfuir chez sa copine. Pour autant, M.B. appelle la police pour une médiation, et c'est lui qui est interpellé ! La police l'insulte et bien sûr, une insulte ne peut qu'entraîner d'autres insultes. Il reconnaît les dégradations et propose de rembourser les dégâts commis. Je vous demande de ne pas le placer sous mandat de dépôt".



Déjà connu de la justice au regard de son casier judiciaire, M.B. est condamné à 1 an de prison. Il dormira ce soir à Domenjod.



