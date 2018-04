Société Détachement Air 181: Un baptême de l’air en CASA pour les marmailles de 1000 Sourires Le Détachement Air 181 a réservé un accueil spécial à une trentaine de petits Saint-Paulois du quartier de Grande Fontaine. Les VIM (Very important marmailles), parrainés par l’association 1000 Sourires, ont pu effectuer leur baptême de l’air à bord du “CASA”, l’avion mythique de l’escadron de transport. Ils ont découvert leur île vue du ciel, sous l’oeil complice des militaires de la composante air des Forces Armées de la Zone Sud Océan Indien (FAZSOI).

“Aujourd’hui, vous n’allez pas que rentrer dans l’avion, nous allons même le démarrer et le faire décoller pour que vous puissiez voir La Réunion d’en haut”, annonce fièrement lieutenant-colonel Henri de Boisseson, commandant du détachement air, aux enfants qui restent bouche bée. Et ce n’est que le début des surprises : avant de grimper à bord, les marmailles voient débarquer leur deuxième cadeau: Audrey Chane Pao Kan. La Miss Réunion 2017, marraine de l’association, est venue spécialement pour partager ce moment avec les enfants. “Vous allez en prendre plein les yeux, promet Audrey Chane Pao Kan. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vivre ce moment exceptionnel avec vous.”



30 minutes au dessus de La Réunion



Après une photo de famille, un premier groupe de quinze enfants se prépare à voler. Pour Kesia, qui veut être hôtesse de l’air, c’est le paradis. Scotchée au hublot, elle ne perd pas une miette du paysage qui se dessine sous l’appareil. Malgré la météo capricieuse, les enfants ont pu admirer le Piton des neiges, le Piton de la Fournaise, la Plaine des sables ou encore la cascade de Langevin. Et au moment de survoler la baie de Saint-Paul, ils étaient nombreux à essayer de repérer leur maison vue d’en haut. Après plus de trente minutes de vol, il est déjà temps de se poser. Une fois que le premier groupe a retrouvé la terre ferme, c’est au tour du second d’embarquer. Sur terre, ils ont pu grimper à bord d’un hélicoptère Panther de la marine nationale et participer à un atelier “sauvetage et recherche en mer” (Samar).



Dix années d’engagement dans la réserve citoyenne récompensées



Ce jour là, c’était aussi l’engagement d’Ibrahim Ingar, en tant que réserviste citoyen qui était à l’honneur. “Ibrahim Ingar, président de l’association, passe cette année le cap de ses 10 ans d’engagement bénévole en tant que commandant de la réserve citoyenne, au sein du DA 181. Je souhaitais offrir quelque chose d’exceptionnel pour marquer cet événement et les baptêmes de l’air semblaient être le cadeau idéal pour les enfants”, résume le lieutenant-colonel Henri de Boisseson.



“Etant issu d’un milieu modeste, la première fois que j’ai pris l’avion, c’était pour aller faire mon service militaire en métropole à la base aérienne de Villacoublay, raconte Ibrahim Ingar. Mon engagement en tant que réserviste citoyen, c’est ma manière de remercier l’armée pour toutes les opportunités et les valeurs qu’elle m’a donné lorsque j’étais plus jeune. Au cours de cette décennie, ce sont une quarantaine d’opérations qui ont été organisées pour nos marmailles avec les FAZSOI et ses composantes Terre, Air et Mer ainsi qu’avec les armées en métropole, dans le cadre de mon engagement de réserviste citoyen. Aujourd’hui, je suis heureux de partager ce cadeau que me font les FAZSOI pour cet anniversaire, et je tiens à remercier le lieutenant-colonel Henri de Boisseson, ses équipes et le général comsup des FAZSOI pour ce moment de rêve offert à nos marmailles ”.



L’association 1000 Sourires, c'est à ce jour , 213 opérations réalisées et 9052 enfants parrainés.

