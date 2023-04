A la Une .. Destruction des bidonvilles et expulsions des sans-papiers de Mayotte : les Comores prennent position

Baptisée Wuambushu, l’opération de destruction des bidonvilles et l’expulsion des sans-papiers de Mayotte pourrait débuter le 20 avril, soit à la fin du ramadan.

Par P.J - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 06:41

A savoir que cette opération qui n’a jamais encore été évoquée par Paris a été révélée par ‘Le Canard Enchainé » en février.



Pour la première fois, les Comores ont pris position et demandent à la France de « renoncer » à l’opération d’expulsion des sans-papiers de Mayotte et à la destruction des bidonvilles.



Ce projet s’oppose « au respect des droits humains et risque de porter atteinte aux bonnes relations » lit-on dans un communiqué de la présidence comorienne, rapporte France Info.



Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est l’instigateur de cette opération selon le Canard Enchainé. Selon l’AFP, l’opération aurait été validée par Emmanuel Macron en février.



L'opération devrait durer deux mois, avec une « grosse phase du 20 au 30 avril » à la fin du ramadan. Une compagnie de CRS spécialisée dans les violences urbaines doit être dépêchée à Mayotte.



A Mayotte, certains expriment leurs craintes quant à une telle opération. "Les conséquences dramatiques" des précédentes interventions anti-immigration de grande ampleur sont évoqués.



Ainsi, Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, exhorte à l’abandon de cette initiative de Paris.