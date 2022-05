Mayotte Destitution immédiate du maire de Chirongui

La justice a tranché et le délibéré est tombé dans l'affaire du maire de Chirongui. Comme le rapportent Les Nouvelles de Mayotte, Saïd Andhanounoi a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 15.000 euros d’amende et 10 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire.



Par NP - Publié le Mercredi 4 Mai 2022 à 09:41





Dans cette affaire exceptionnelle, la destitution du maire est immédiate. Il a maintenant 10 jours pour faire appel. Pour rappel, le maire de Chirongui était jugé pour détournement de fonds publics . Saïd Andhanouni comparaissait était accompagné sur le banc des prévenus par 12 autres personnes, dont sa sœur et deux de ses enfants. Le premier édile s'est s'expliqué, entre autres, sur des embauches, l'achat de billets d'avion pour Madagascar et des locations de voitures.