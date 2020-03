Destinés à La Réunion, des conteneurs déroutés vers Maurice

Alors qu’il devait accoster et décharger ses marchandises à La Réunion en début de semaine, un navire de commerce MSC a dû changer son plan de route.



Pour répondre aux nouvelles consignes de confinement liées au coronavirus décrétées par Maurice, le porte-conteneurs a été dérouté de sa destination. En effet, depuis le 16 mars 2020, aucun passager en provenance ou ayant transité par La Réunion au cours des 14 derniers jours n’est autorisé à entrer sur le territoire mauricien.



Contactée, la Méditerranéan Shipping Company (MSC) n’a pas souhaité nous apporter de précisions.



Cependant, selon nos informations, les 170 conteneurs destinés au marché réunionnais ont été déchargés à Port-Louis et devraient reprendre le chemin de notre île dans un second temps.



Une nouvelle rotation avec les conteneurs concernés est attendue pour les jours prochains. Un autre porte-conteneurs chargé de "rapatrier" cette marchandise vers La Réunion est attendu pour le 24 mars au Grand port maritime de La Réunion.