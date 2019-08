Destination Réunion une ambition partagée

En vue de faire de la Réunion une destination touristique « singulière » et de « caractère » qui la distingue de ses concurrentes, la Région a mis en place les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif. La réactualisation du Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique de la Réunion, en date de 2004, s’inscrit dans cette dynamique.



L’évolution du contexte local, national et international, en particulier sur le plan économique, les nouvelles tendances en termes de consommation et de commercialisation dans le secteur touristique (« percée » en particulier du Digital), la forte concurrence entre les destinations, et les attentes exprimées par les acteurs locaux du Tourisme ces dernières années, ont rendu nécessaire la réactualisation des axes stratégiques du Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique (SDATR) adopté en 2004.



Aussi, en juillet 2015, la collectivité régionale, chef de file de l’économie, a lancé les travaux de réactualisation de ce dernier avec pour objectifs : la redéfinition du positionnement de la destination Réunion sur les marchés touristiques, la redéfinition d’une stratégie cohérente et partagée de développement pour les 10 prochaines années et l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel et multi-sectoriel. La nouvelle version du SDATR, réalisée en collaboration avec les acteurs locaux, les intercommunalités, les communes et les acteurs connexes, traduit une ambition partagée du développement touristique de l’île. Elle a été validée en assemblée plénière de la Région en juin 2018.

LES AXES STRATÉGIQUES

Toute la stratégie du SDATR est construite à partir du « positionnement marketing » de la destination. Il est le fil conducteur de la politique de développement touristique de l’île :



« La Réunion, une île spectaculaire et sensationnelle à mettre en scène ; la destination exemplaire de l’océan Indien faite d’expériences autour de la nature et de la culture, dans un cadre rassurant et sécurisé d’une île française ».

De là, 4 grands axes stratégiques ont été définis pour faire de La Réunion une destination de « référence » dans le bassin océan Indien et la faire entrer en particulier dans « l’ère » du digital :





1. CONSOLIDER LES ACQUIS ET AGIR SUR LES FONDAMENTAUX :



➜ renforcer et améliorer la connectivité de l’île et favoriser la mobilité interne,

➜ affirmer la stratégie d’aménagement,

➜ renforcer les filières au bénéfice des touristes extérieurs comme des résidents, dont : création de lits hôteliers et de résidences de tourisme aux standards internationaux dans une ambiance balnéaire et montagne (« Ecolodges »), déploiement d’un accueil croisière à la hauteur des ambitions,

➜ structurer les territoires infra - Mafate, Salazie, Cilaos, Volcan, côte Sud …- en destinations complémentaires et solidaires.





2. RÉENCHANTER ET METTRE EN SCÈNE LA DESTINATION :



➜ inviter à expérimenter le « vivre ensemble » réunionnais,

➜ mettre en scène le patrimoine naturel et culturel de l’île avec : une politique de grands sites-pilotes emblématiques proposant des services de qualité et des expériences spectaculaires, la diffusion de l’art et de la culture hors-les-murs,

➜ renforcer les constituants d’une destination festive, gastronomique et sportive,

➜ affirmer la dimension créative et innovante dans l’ensemble de la chaîne de l’accueil touristique.





3. FAIRE EXISTER LA RÉUNION SUR LA CARTE TOURISTIQUE MONDIALE :



➜ pérenniser le positionnement différenciant de l’île,

➜ placer l’innovation au coeur de la démarche,

➜ poursuivre la diversification des marchés tout en prenant en compte le poids de la Métropole,

➜ favoriser le marketing des contenus, notamment dans les stratégies spécifiques par marché,

➜ attirer de grands opérateurs (hébergeurs, compagnies aériennes, de croisière, tour-opérateurs) de manière ciblée.





4. FÉDÉRER ET QUALIFIER LES ACTEURS AUTOUR D’UNE AMBITION PARTAGÉE :



➜ mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une stratégie commune,

➜ faire monter en compétence l’écosystème local en formant et accompagnant les acteurs et porteurs de projets,

➜ s’appuyer sur un pilotage régional efficace, innovant et partenarial du tourisme,

➜ travailler en complémentarité avec les différentes échelles de la destination ainsi qu’au sein des « Îles Vanille ».



Depuis 2010, plus de 200 M€ ont été consacrés au secteur du tourisme par la collectivité.Elle apporte son soutien aux opérations d’aménagement et de valorisation touristique des atouts de l’île (naturels, culturels, patrimoniaux…), réalisées par les maîtres d’ouvrage publics, et émargeant aux programmes Européens 2014-2020.



Des projets d’aménagement et d’équipement de sites destinés à la découverte des différents centres d’intérêt de la destination Réunion, mais aussi à la pratique d’activités touristiques et de loisirs (sports de nature, baignade, espaces de loisirs récréatifs…), sont également accompagnés par la collectivité. Ces actions, participant d’ores et déjà à la mise en oeuvre du SDATR, seront renforcées afin de répondre au plan d’actions actualisé du schéma.

QUELLES ACTIONS EN FAVEUR DU TOURISME ? LE PLAN D’ACTIONS DE CETTE NOUVELLE VERSION DU SDATR, SE DÉ- CLINE NOTAMMENT AUTOUR DE 6 ACTIONS PRIORITAIRES AMORCÉES DEPUIS 2018 :



➜ Ajuster et décliner le positionnement dans le plan marketing touristique de La Réunion ;

➜ Faire aboutir les projets d’hébergement et qualifier l’existant ;

➜ Valoriser le label UNESCO à travers l’aménagement de grands sites majeurs ;

➜ Engager une politique de contrats de filières ;

➜ Développer, adapter et articuler les offres de formation pour le tourisme ;

➜ Soutenir et stimuler l’innovation touristique.