Dessin raciste de Valeurs Actuelles : Les élus de La Réunion s’insurgent

L’hebdomadaire Valeurs actuelles a publié une caricature de Danièle Obono avec des chaînes au cou accompagnée d’un roman fiction qui place la députée en esclave du VXIIIe siècle. Une publication qui a scandalisé au plus haut niveau de l’État et chez ses collègues de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 30 Août 2020 à 11:54 | Lu 680 fois

En termes de Bad Buzz, l’hebdomadaire Valeurs Actuelles vient de donner la leçon. Le journal d’opinion classé très à droite de la droite vient de franchir un palier dans la provocation. Dans son dernier numéro, l’hebdomadaire a publié un roman-fiction mettant en scène la députée Danièle Obono en esclave au XVIIIe siècle. Le tout accompagné d’une illustration représentant l’élue une chaîne au cou. Difficile de trouver un synonyme poli "d’abject" en pareille situation.



Une publication qui ne pouvait tout simplement pas passer inaperçue, en cette période de contestation sociale et raciale aux États-Unis qui s’est exportée en France. Hasard du calendrier ou pas, cela se produit seulement quelques jours après une nouvelle scène de violences policières dans la ville de Kenosha dans le Wisconsin. Un nouvel épisode qui a ravivé les émeutes dans plusieurs villes du pays.



C’est donc dans ce contexte explosif, que Valeurs Actuelles veut allumer la braise. Une publication que condamnent le Premier ministre et de nombreux élus. Danièle Obono envisage de porter plainte et dénonce une image « d’une violence sans nom ».



La réaction des élus France Insoumise de La Réunion



Très vite, les élus de la France Insoumise de La Réunion ont réagi. Dans un communiqué, le député Jean-Hugues Ratenon condamne fermement l’hebdomadaire :



"J’exprime toute ma solidarité à ma collègue Danielle OBONO.

Dans un article en date du 27 août de ce magazine d’extrême droite elle est représentée en esclave, chaîne au cou. Il y a des limites à la liberté d’écrire et d’expression et ce torchon de haine et de racisme est indigne de notre République.

Victime moi-même de ce genre de propos dans l’affaire Brigitte Bardot, je comprends la blessure de Danièle et je lui apporte tout mon soutien.

Nous devons tout faire pour empêcher ces dérives condamnables et j’espère prochainement condamner. C’est une valeur transpartisane : la fraternité.

AUCUNE liberté n’autorise ce genre d’attaque infamante."



De son côté, le député européen Younouss Omarjee a réagi sur ses réseaux sociaux :



Ouvrir toujours plus la fenêtre d’Overton



Valeurs Actuelles se défend en expliquant que ce roman-fiction faisait partie d’une série thématique estivale qui consistait un plonger un personnage politique contemporain dans le passé. "Là où les indigénistes et les déconstructeurs de l’Histoire veulent faire payer le poids de cette insoutenable traite aux seuls Européens, nous voulions rappeler qu’il n’existât pas d’unité africaine, et que la complexité de la réalité, sa dureté, était à raconter. Nous avons choisi cette élue, car elle participe selon nous, par ses prises de position répétées, à cette entreprise idéologique de falsification de l’Histoire" se défend le journal sur son site, en parlant de "mauvaise foi" chez ses détracteurs.



Il est évident que le journal d’opinion veut utiliser le concept de "la fenêtre d’Overton", du nom de son créateur Joseph P. Overton. Ce dernier a théorisé que la viabilité d’une idée vient du fait qu’elle est acceptée dans l’opinion publique. L’extrême droite a adapté cette stratégie en repoussant toujours plus loin les tabous sociaux par le biais de certains leaders d’opinion. Ainsi, les professionnels politiques du même bord passent pour modérés en condamnant les propos et faire passer pour acceptable des idées moins choquantes. Simple, mais efficace.



