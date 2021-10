Publireportage Desserte du Centre Hospitalier Ouest Réunion

La RN1 entre Savanna et Cambaie enregistre un trafic en constante augmentation , avec une moyenne sur l'année de 90 000 véhicules par jour, depuis 2018, ce qui en fait un des tronçons les plus chargés du réseau routier national géré par la Région Réunion. Un accès direct depuis la RN1 dans le sens Sud-Nord, dont la création a été validée par la commission régionale dès le 27 août, sera réalisé afin de fluidifier davantage le trafic.

Chaque jour, tout particulièrement aux heures de pointe le matin d’importants ralentissements se forment et remontent sur plusieurs kilomètres dans le sens sud – nord.



Face à cette problématique récurrente, des améliorations ont été initiées. Tout d’abord la livraison, fin 2020, du nouveau franchissement de la Rivière des Galets qui a permis de retrouver une certaine fluidité sur la RN1 entre les échangeurs de Cambaie et du Sacré Coeur.



En 2019 également, afin d’anticiper l’ouverture du CHOR, un aménagement routier a été réalisé à l’initiative de la Région Réunion en vue du futur accès depuis la RN1, mais celui-ci n’a pas suffit à régler les problèmes de desserte de l’hôpital. Il importe de faire émerger des solutions complémentaires pour fluidifier la RN1 sur ce secteur.

De nouvelles études techniques seront menées afin de proposer une réponse efficace à la desserte du CHOR. Faces aux attentes des usagers et aux demandes récurrentes pour résoudre cette situation, la commission permanente du Conseil régional a adopté un nouveau projet de desserte, lors de sa toute première réunion le 27 août 2021. Le projet retenu est celui de créer une collectrice qui démarre à la ravine La Plaine et rejoint l’échangeur de Cambaie.



Cette collectrice permettra à l’ensemble des usagers, notamment aux véhicules d’urgence, d’accéder directement au CHOR depuis la RN1 dans le sens Sud – Nord.



Aussi, pour limiter les risques de traversées piétonnes, des systèmes de brise-vue seront mis en place sur les glissières béton séparant la collectrice de la 2x2 voies, ainsi que sur la glissière béton centrale de la RN1. La durée des travaux est estimée à 6 mois à compter de la contractualisation avec les entreprises.





BON A SAVOIR Montant prévisionnel des travaux : 8,1 M€

Montant éligible au financement FEDER : 6,5 M€ (10% Région et 90% plan de relance REACT UE)