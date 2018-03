Désormais forte tempête tropicale, Dumazile est à 570 km au Nord-Ouest

FORTE TEMPETE TROPICALE, Dumazile est à 7h à 570 km de nos côtes, au secteur Nord-Ouest (17.5 Sud / 51.3 Est).

La pression estimée en son centre: 986 HPA, elle se renforce, et deviendra cyclone dès demain lundi, avec un passage au plus près de notre île demain soir lundi.



Elle se déplace en direction du Sud-Sud-Ouest, à 19 km/h.



Les régions de l'Est et du Nord de l'île sont concernées par le temps perturbé avec de fortes pluies accompagnées d'orages dès la mi-journée. Plus à l'Ouest, les précipitations sont déjà présentes mais moins intenses avec une nette amplification en fin de journée .





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 05/03 à 04h locales, par 19.3 Sud / 50.6 Est.



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 06/03 à 04h locales, par 23.3 Sud / 51.6 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 07/03 à 04h locales, par 26.1 Sud / 53.7 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 08/03 à 04h locales, par 29.1 Sud / 56.8 Est.



DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 09/03 à 04h locales, par 32.4 Sud / 61.1 Est.