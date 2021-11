Désignation des nouveaux conseillers communaux des enfants et des jeunes

Les élèves candidat·es de CM1 et de CM2 de 45 écoles du territoire tentent de convaincre leurs camarades. Toutes et tous présentent des propositions de projets innovants. Des dossiers qu’ils défendront au sein de commission thématiques en cas de désignation.



Découvrez les photos prises à l’école primaire Adèle-FERRAND de Plateau Caillou ce jeudi 25 novembre 2021. Maéva, Anya, Paul, Simon, Noah, Sheurlay, Samuel et Inaya détaillent leur motivation.