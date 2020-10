“Design Marketing” : des ateliers thématiques gratuits organisés chaque jeudi pour les associations ou structures de l’ESS

D’ateliers collectifs qui abordent l’ensemble des questions que peuvent se poser les associations lorsqu’elles souhaitent développer une activité économique.Par exemple : Connaître ses clients et leurs besoins ; Concevoir et tester ses produits et ses services ; Définir sa proposition de valeur ; la démarche de Design Thinking ; Les fondamentaux du marketing ; Construire un plan d’actions commerciales ; Vendre sur internet ; Optimiser ses réseaux sociaux ; Organiser un événement ; Créer et animer un lieu de vente physique ; Développer des partenariats commerciaux ; Booster ses relations presse …Pour chaque thématique, les associations participent à 2 journées d’ateliers.Bon à savoir : Les participants pourront également faire appel à l’intervenant de façon individuelle pour une mise en pratique plus approfondie de la thématique au sein de sa structure.Des designers, des professionnels de la vente, de la communication et du marketing viendront partager leurs secrets… Pour que toutes leurs techniques puissent être utilisées au service du territoire, pour “vendre autrement”.Pour développer une activité économique, avoir plus de revenus et plus d’impact sur le territoire… Mais aussi pour faire connaître son action et donner de la voix à son message…Au village numérique du TCO “ LeMoulin.re ” situé à La PossessionParticipez aux 2 premiers ateliers qui auront lieu les jeudis 22 et 29 octobre 2020 de 8h30 à 17h pour Renforcer votre communication et votre conviction !Le programme “Design Marketing” est un volet du dispositif de professionnalisation et de structuration des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS PRO) porté par France Active Réunion et financé par le TCO.Pour recevoir les informations pour les prochains ateliers, contactez France Active Réunion : contact@franceactive-reunion.org