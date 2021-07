Courrier des lecteurs Deshumanisme et apartheid sociétaire

Par Lounys SAIBI-VEERAPERMAL - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 18:58

« Être Libre ce n’est pas uniquement se débarrasser de ses chaînes. Être Libre, c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la Liberté d’Autrui ».



Mes Chers Illuminé(e)s,



En ces temps de chaos sociétaire, gardons nous d’ériger de somptueux réquisitoires au Président Macron, lesquels n’auront de cesse que de comparer la réalité vécue à la Seconde Guerre mondiale, et par cela les tristement célèbres camps de concentrations.



Bons joueurs que nous sommes, rendons lui cette justice, ce dernier figurant comme éternelle marionnette d’Oligarques dont les respectives fortunes auront considérablement « flambées » au cours de cette pandémie mondiale. Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’un scandale sanitairo-civil majeur.



Adolf HITLER ne pourrissait pas la vie des juifs, préférant les tuer sans la moindre once de regrets ou bien même remords. Cela dit, Hitler et ses commandos avait débuté par quelques mesures de « différenciation ». Il nous convient dès lors de réfléchir quant à la portée de cette crise.



Il n’est aucunement question de médecine.

Il n’est aucunement question de vaccination.

Il est question de PHILOSOPHIE.



LIBERTE ET RESPECT



Effrayé des raisonnements servis, je ne puis que constater la dérive liberticide. Il faut ainsi « rendre la vie impossible » à nos concitoyennes et concitoyens non vaccinés. D’après les dires de ce gouvernement, il faudrait par cela faire « payer les non-vaccinés », ces derniers refusant de se faire injecter le nectar promotionné.



Il serait dès lors « normal » que de ne plus payer leurs soins, les dits sujets devenant de véritables boulets aux yeux de dirigeants plébiscitant les géants d’une industrie pharmaceutique, laquelle depuis peu, rétropédale à vive allure quant aux déclarations ministérielles. Je ne sais si l’on se rend compte de l’absurdité vécue.



En effet, l’on pourrait appliquer ces raisonnements au restant national, à savoir les communautés, les religions, ainsi qu’aux modes de vie. Êtes vous gros ? Payez le coup de l’obésité car déglutissant trop. Interdisons aux stigmatisés « gros » l’accès aux supermarchés, fasts-foods et centres commerciaux.



Alcooliques vous êtes ? Payez donc les frais de votre alcoolisme. En somme, vous pouvez désormais remplacer le terme « non-vaccinés » par une armada de possibles mots, car si nous acceptons cette DÉRIVE TOTALITAIRE, alors la Liberté se verra terrassée de ce pays où les lois dites « temporaires » sont toujours et le plus hypocritement possible, traduites au sein de notre législation de manière définitive.



Notre Nation plagie la Chine. Notre Nation procède comme la Chine. Notre Douce et Tendre Patrie n’est plus une Démocratie, car viendra un jour non si lointain, où nous aurons ce genre d’abusives restrictions au nom de la Sécurité Nationale. Interdit aux ex-prisonniers. Interdit aux sujets séropositifs. Nul besoin d’attendre le 21 Juillet pour comprendre l’ignominie actée.



Ce Gouvernement n’a de cesse que de mentir impunément. Il a vanté une reprise économique qui s’en va s’effondrer sous nos yeux (Hyper-Inflation, Politiques austéritaires de 2022, Licenciements, Massives faillites, …)



Personne ne sait aujourd’hui qui a tort ou raison quant aux indésirables effets des vaccins effectifs. Je ne dirai jamais aux gens de ne pas se faire vacciner car ne sachant si ces derniers pourraient être amenés à décéder du COVID, ou bien même des multiples variants dérivant de ce virus.



Le sujet n’est pas la vaccination : C’est la LIBERTÉ. Aussi, à compter de ce jour, c’est selon une pacifique logique, que j’appliquerai en toute circonstance une grève de la consommation. Je ne visiterai ni centre commercial, ni musées, ni cinémas, ni même restaurants. Je connais mon Histoire, je connais notre Histoire, je connais l’Histoire.



FASCISME ET DESHUMANISATION



Tous les Fascismes connus débutent par la stigmatisation ainsi que la déshumanisation d’une catégorie de la population. Juifs, Homosexuels, Anti-Communistes, Contre la Junte, tous débutent de la plus sordide des façons.



Lorsqu’un État Souverain, se revendiquant berceau civilisationnel des Droits de l’Homme et du Citoyen en vient à déshumaniser une catégorie de sa population, c’est littéralement le déclin Humaniste. Lorsque l’État diabolise le cœur sur la main une partie de sa souveraine population, alors nous sommes confrontés à une dérive majeure. C’est la déshumanisation qui est le prélude à toutes formes de violences Etatico-Citoyennes. C’est la logique du « finalement l’autre le mérite bien, il l’a bien cherché ». A toutes celles et ceux qui se questionnaient quant à leurs respectives positives lors de la seconde guerre mondiale, la réponse se trouve désormais à portée de vos êtres.



Si tant est que vous trouvez actuellement normal que l’on puisse diaboliser une partie des concitoyennes et concitoyens, alors vous auriez légitimé toutes sortes d’idioties en d’autres temps.



Du Cambodge de Pol-Pot à l’URSS de Staline, ou à l’Argentine de la Junte militaire, le monde n’a jamais manqué de délateurs et collaborateurs. N’oubliez jamais qu’il ne s’agit nullement de vaccination, mais plutôt de Liberté Démocratique.



OU IL EST QUESTION DE CONSTITUTIONNALITÉ



On ne peut aujourd’hui sacrifier la Liberté et la Constitution sur l’autel d’une fausse sécurité sanitaire. La Liberté dispose de son prix, oui mes chers amis. L’on est pas un peu libre, tout comme l’on est pas un peu enceinte, ou un peu égaux. Ou nous le sommes pleinement, ou pas du tout. Le scénario constaté relève d’une folie utopique. Orwell et Huxley n’auraient pu définir cela au sein de leurs dantesques ouvrages. Certes le COVID tue.



Néanmoins, les diverses annonces ministéro-présidentielles stipulent la fin de l’Egalité de Toutes et Tous devant la Loi. L’on parle ici de stigmatisation d’une très large moitié de la population, de coercition vaccinale, … Emmanuel MACRON à défaut de mélioratifs fantasmes adopte le même comportement que celui du Président Chinois. Plus grave encore, il s’agit là de l’abolition de l’ensemble de nos principes constitutionnels, y compris sur la notion d’État d’Urgence et de lois d’Exception.



Le 12 Juillet 2021, ce pays est entré au sein d’une phare Obscurité. Retenez cette date, car il ne fait aucun doute qu’elle entrera au sein de la Grande Histoire. Si l’on veut abattre cette dictature numérico-sanitaire, nous ne devons et pouvons faire fît de la destruction de notre Constitution.



Le 12 Juillet 2021, la Constitution s’est vu bafouée dans son esprit. Minoritaires sont les personnes conscientes des répercussions économiques, sociales et sociétaires. L’hyper inflation devant arriver ne manquera aucunement d’acter la phase finale d’un processus de Réinitialisation monétaire.



Mais il s’agit là d’une toute autre tribune autours de laquelle nous nous retrouverons prochainement.



L’Homme Libre est celui qui ne craint de mener à terme sa Pensée.