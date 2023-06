Courrier des lecteurs Déséquilibre ?

On tue des adultes au nom d’Allah et des enfants au nom de Jésus ?



Par François-Michel Maugis - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 11:43

Oh, je sais, les va-t’en guerre vont en profiter pour jeter de l’huile sur le feu. Ça fait partie de cette folie du Monde qui concerne une minorité mais qui empoisonne la vie de tout le monde. Aujourd’hui, un déséquilibré qui n’appartient pas au monde occidental, a tenté de tuer des enfants de chez nous au nom de Jésus. Ce crime infâme a donc aujourd’hui une autre étiquette, plus difficile à afficher. Tout ce que l’on peut souhaiter c’est que l’humanité tout entière se regarde dans le miroir et se pose la question de ce déséquilibre universel. Le Monde est-il fou ? Sans doute pas. Qu’on le veuille ou non, le paradoxe de cette humanité trop intelligente pour être globalement raisonnable, c’est qu’elle est incapable de s’organiser, de se gérer raisonnablement. Parfaitement en dehors des cas de folie individuelle, notre humanité a construit un modèle sociétal de plus en plus éloigné de la sagesse et de la raison. Inégalité et misère en constante augmentation, signent, à terme, notre arrêt de mort à tous. Les soubresauts de folies individuelles, de petits conflits locaux, de troubles sociaux divers par le Monde, ne sont que les prémices d’une fin qui, si ça continue, risque d’être fort tragique pour tous. Tous, nous devons rapidement en prendre conscience si nous voulons éviter le désastre qui nous attend.