Désensablement du Port de Ste-Marie : Les plaisanciers restent sur leurs gardes malgré les travaux

L'année ne pouvait pas commencer aussi mal pour les plaisanciers du port de Sainte-Marie. Plusieurs dizaines d'entre eux, accompagnés de professionnels, sont mobilisés depuis lundi pour dénoncer un énième ensablement du port, avec pour conséquence l'arrêt de leurs activités depuis plus de trois semaines. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 11:34 | Lu 419 fois





Malgré les travaux qui ont débuté ce jour, de nombreux plaisanciers sont encore dubitatifs quant à la prise en compte réelle par la Cinor de cet épineux problème. "C'est un cuillère café bana pou fé là, zot i voit pa l'ampleur du sable" se plaint l'un d'entre eux. En effet, ce sont pas moins de 5 000 tonnes de sable que les engins amenés sur le chantier devront enlever pour déblayer l'entrée du port. Face aux "mesurettes" prises par les services de la Cinor, les plaisanciers réclament un dragage total de l'entrée du port de plaisance ainsi que l'allongement du quai sur 90 mètres, "comme il était convenu initialement" rappellent-ils.



Outre la mise à mal de leur activité, les plaisanciers craignent également qu'à terme, ces ensablements récurrents du port ne mènent à un drame. En effet, ils rappellent qu'à de nombreuses reprises, la vedette de sauvetage Ma Perrine de l'aéroport Roland-Garros, est restée à plusieurs reprises à quai, ne pouvant quitter le port.



Les plaisanciers préviennent que d'autres blocages ne sont pas à exclure dans les prochains jours "si rien n'est fait, avec plus de moyens", l'ensablement de l'entrée du port étant un problème récurrent depuis des années (



