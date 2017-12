Faits-divers Descente au Coco Beach : 300 kilos de denrées "impropres à la consommation"





La préfecture révèle aujourd’hui que "des manquements graves en matière de sécurité et d’hygiène alimentaire ont été constatés", avec 300 kilos de denrées "impropres à la consommation". Celles-ci ont d’ailleurs été retirées des lieux.



"L’établissement devra donc prendre des mesures dont certaines sont d’effet immédiat. Il devra également actualiser son étude d’impact des nuisances sonores", ajoute la Préfecture. En effet, "des citoyens issus de différentes couches sociales ont appelé l'État à agir", nous avait déclaré Frédéric Carre, le sous-préfet de Saint-Paul, sur place, qui précisait que cette "initiative commune" répond à "la double nécessité de préserver l'emploi généré par les restaurants de bord de plage, mais aussi à celle de protéger les riverains des nuisances nocturnes".



"En matière de sécurité incendie les services du SDIS ont recommandé plus de rigueur dans le suivi des équipements et installations provisoires", précise la Préfecture.



"Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de contrôle des aspects réglementaires que doivent respecter les ERP (vérification des autorisations d’ouverture, contrôle des niveaux de sonorisation, contrôles de l’hygiène alimentaire, respect des conditions de sécurité incendie s’agissant d’établissements recevant du public…). D’autres opérations seront programmées concernant ce type d’établissement", termine la Préfecture.

