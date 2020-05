International Désastre écologique : En Espagne, un village s'excuse après avoir désinfecté ses plages à la javel





Un désastre écologique pointé du doigt par des associations de protection de l'environnement, la javel et l'utilisation de tracteurs représentant un réel danger pour les espèces se trouvant sur la plage.



"La plage est un écosystème vivant. Et quand vous le vaporisez d'eau de Javel, vous tuez tout ce que vous rencontrez", a notamment réagi María Dolores Iglesias Benítez, à la tête d'une association chargée de la protection de cette zone qui sert de lieu de nidification, auprès de The Guardian. Elle craint en outre que les tracteurs n'aient écrasé le œufs d'oiseaux migrateurs sur leur passage.



"Pulvériser les plages avec de la javel en pleine période de reproduction des oiseaux ou du développement des invertébrés, qui soutiendront la pêche côtière, et détruire la valeur touristique du littoral, ne fait pas partie des idées de Trump. Cela se passe à Zahara de los Atunes", a de son côté commenté Greenpeace Espagne sur Twitter.



"C'était une erreur", a finalement reconnu un conseiller municipal.



Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette initiative et sur les autorisations obtenues pour la mener. Fumigar con lejía playas en plena época de cría de aves o de desarrollo de la red de invertebrados que sustentarán la pesca costera y destrozar el valor turístico del litoral, no es una de las ideas de Trump. Está ocurriendo en Zahara de los Atunes 👇https://t.co/afCFLg1sVG

— Greenpeace España (@greenpeace_esp) April 27, 2020

