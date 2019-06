Des zones traitées de nuit pour lutter contre la dengue

10 au 11 juin 2019

19 au 20 juin 2019

30 juin au 1er juillet 2019

Suite à la recrudescence des signalements des cas de dengue dans certains quartiers de Saint-Paul, des traitements de nuit ont été programmés dans les quartiers de Villèle, de Plateau Caillou Haut et de Bellemène Bois-Rouge entre minuit et 5h dans les nuits du :Bien que la circulation du virus de la dengue soit en très légère baisse ces dernières semaines, la dispersion se poursuit annoncent la Préfecture et l’ARS OI dans un précédent communiqué. En effet, 1 017 cas de dengue ont été signalés dans l’île pour la semaine de 13 au 19 mai 2019.Les opérations de démoustication nocturne :