A la Une . Des vols spéciaux proposés entre Madagascar et La Réunion

La paralysie du trafic aérien n'a pas permis d'évacuer tous les ressortissants français bloqués à Madagascar depuis des semaines voire des mois pour certains passagers. L'Ambassade de France dans la Grande Ile annonce l'ouverture d'une fenêtre de tir pour 180 passagers maximum. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 18:24 | Lu 659 fois

L’Ambassade de France, en lien exclusif avec Air Madagascar et Tsaradia, organise trois vols spéciaux les 12 et 13 juin 2020 sur différentes lignes.



Un vol (par ATR) est programmé le 12 juin de Tananarive puis Diego vers La Réunion et pour 60 passagers.



Un vol (par ATR) est programmé le 13 juin depuis Tananarive puis Nosy be direction La Réunion, pour 60 passagers.



Enfin, un dernier vol (par ATR) est programmé le même jour depuis Tananarive vers Majunga puis destination La Réunion, là aussi pour 60 passagers.



Les équipes commerciales de la compagnie aérienne malgache Tsaradia engagent dès à présent la campagne d’appels et de réservation sur la base des listes fournies par l'Ambassade sur la base des inscriptions reçues par la cellule de réponse téléphonique, à l’exclusion de toute autre.



Ces vols s’adressent en priorité aux personnes souhaitant rejoindre la métropole, et qui pourront réserver un billet sur les vols de continuation d’Air Austral sur lesquels l'Ambassade de France s’est assurée de la disponibilité d’un bloc de sièges.