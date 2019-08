Des voleurs de vélo stoppés net par la victime

Deux adolescents, un jeune majeur et un mineur, ont bien mal choisi le lieu de leur larcin lundi à la Ravine des Cabris. Tentant de voler un vélo dans une cour, ils escaladent le mur d'enceinte, sans apercevoir le propriétaire des lieux et du vélo, qui les regarde faire. Le propriétaire attrape le plus âgé par le col, et le maintient jusqu'à l'arrivée de la police. Le second, facilement identifié, est convoqué au commissariat avec sa mère.



Après leur audition, les deux pieds nickelés ont été remis en liberté. Le plus jeune est convoqué devant un Juge des enfants, le jeune majeur est quant à lui mis en examen pour vol en réunion, rapporte la presse écrite.