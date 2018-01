"Des vies sont en jeu": Une pétition pour "une vraie sécurisation de la Route de Cilaos"

"Au-delà de dégâts matériels, des vies sont en jeu !"



"Cette route est devenue dangereuse même lorsqu'il fait beau et de nombreuses personnes ont pu en faire les frais", précise l'auteur, "Les Cilaosiens", soulignant : "il y a déjà eu de nombreux blessés et même des morts. Au delà de dégâts matériels, des vies sont en jeu !"



"C'est pour cela que nous vous demandons toute votre compréhension pour réagir et trouver une solution".

Alors que la route de Cilaos est fermée suite à de nombreux éboulements, une pétition a été mise en ligne ce samedi pour demander "une vraie sécurisation de la RN5 Route de Cilaos".Adressée au président de Région, le texte indique : "Nous, habitants, touristes et amoureux de Cilaos, nous continuons à mettre notre vie en danger lorsque nous empruntons cette route. Des cilaosiens font la route tous les jours pour se rendre sur leur lieu de travail".