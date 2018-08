Des vidéos de Booba et Kaaris en prison diffusées sur Internet

En prison depuis début août, les deux célèbres rappeurs Booba et Kaaris ne passent pas inaperçus. Malgré l'interdiction de faire entrer un téléphone mobile dans un centre de détention, plusieurs détenus ont filmé ou photographié les deux célébrités. Photos et vidéos commencent à fuiter sur Internet.



Les deux hommes sont détenus respectivement à la prison de Fleury-Mérogis et de Fresnes depuis le 3 août. Les deux hommes, anciennement amis, en étaient venus aux mains dans le hall de l’aéroport d’Orly le 1er août.



La rivalité entre les deux chanteurs s’est matérialisée par une bagarre générale dans les boutiques de duty free d’Orly, avec l’implication également de leur clan.



Depuis quelques jours, vidéos et photos des deux rappeurs circulent sur les réseaux sociaux. On y voit notamment des selfies pris par les rappeurs avec d’autres détenus, ce qui relance le débat sur la prolifération des téléphones portables dans les lieux de détention, interpellent les syndicats de la pénitentiaire.



Plus inquiétant, des images du logiciel interne de gestion de l'administration ont fuité sur Facebook. Sur ces images, l’identité des deux rappeurs, leur photo d’identité, leur numéro d’écrou mais aussi le solde de leur cantine ont été dévoilés.



Une enquête interne a été ouverte et le parquet saisi après la diffusion d'images du rappeur Kaaris dans la prison de Fresnes. Kaaris et Booba sont maintenus en détention en attente de leur procès en septembre.