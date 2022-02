Faits-divers Des véhicules volontairement modifiés au niveau des échappements épinglés

Lors d'un contrôle routier effectué ce jeudi à Saint-Leu, les gendarmes ont épinglé les conducteurs de véhicules volontairement modifiés au niveau des échappements, provoquant des nuisances et pollutions. Par N.P - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 09:17

Le communiqué de la gendarmerie :



Ce jeudi 24 février 2022 de 14h00 à 19h00, les motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis se sont rendus une nouvelle fois sur la RN1A, commune de Saint-Leu, en vue de réaliser un service de contrôle routier, dans les deux sens de circulation.



Ce service intervient à l’issue de celui du 18 février 2022, mis en place dans la matinée, sur le même secteur, ayant fait l’objet, en date du 13 février 2022, d’un grave accident de la circulation ayant impliqué 3 véhicules et provoqué le décès d’un usager.



A cet effet, au cours de cet après-midi du jeudi 24 février 2022, ce sont 18 conducteurs qui ont été contrôlés et interceptés. Soit 13 excès de vitesse dont 1 automobiliste qui circulait à 141 km/h sur une portion de route pourtant limitée à 80, en raison du risque routier.



Un autre circulait non seulement en excès de vitesse mais également sous l’effet de produits stupéfiants. Enfin, trois autres, qui ne respectaient pas la priorité de passage à croisement matérialisé par un stop, ou encore circulaient avec des véhicules volontairement modifiés au niveau des échappements, provoquant des nuisances et pollutions.



Deux rétentions de permis de conduire et deux immobilisations avec mise en fourrière immédiates ont été exécutées par les gendarmes, sur les lieux du contrôle.





Publicité Publicité