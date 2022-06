A la Une . Des vagues de 7 mètres de haut attendues ce mardi soir

Météo France annonce un nouveau train de houle australe lié à une tempête au Sud-Ouest de La Réunion. Des vagues de 7 mètres devraient toucher les côtes sud de l'île dès mardi soir et pour la journée de mercredi. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 08:00

Une nouvelle tempête qui se trouve loin au Sud-Ouest apporte de la houle sur les côtes du Sud de La Réunion. Une houle de 3 mètres à 3,5 mètres devrait aborder le littoral réunionnais à partir de mardi soir et s'installer jusqu'à mercredi. Les vagues devraient atteindre jusqu'à 7 mètres de haut.



La mer devrait rester mauvaise dans les jours qui suivent. Mais c'est surtout le vent qui va se renforcer jeudi et vendredi. Une baisse des températures est aussi prévue en fin de semaine.



