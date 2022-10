Revenir à la Rubrique TCO Des vacances d’octobre pas comme les autres avec l’Ecole Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO)

La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins

Du 17 au 21 octobre, place à la création, à l’imagination, à l’improvisation, à l’expression corporelle avec les stages artistiques proposés par l’EAIO.

Partez à la découverte de l’expression artistique sous toutes ses formes : théâtre, musique, danse. Chansons théâtralisées 6ème édition « à la manière de … Jacques Prévert » Des chansons, du théâtre, des jeux, un spectacle à la fin et surtout de la bonne rigolade entre copains ! Durant 5 jours, il te sera proposé l’apprentissage d’un répertoire existant (pioché dans l’œuvre de Jacques Prévert) et original écrit spécialement pour l’occasion. Afin de pouvoir offrir une restitution finale aux familles et amis, de nombreux jeux et exercices de cohésion et d’aisance seront dilués tout au long de la semaine.

Aux manettes : Henry DUFFOUR pour la partie musique et Thierry MARTIN pour le théâtre.

Quand ? du lundi 17 au vendredi 21 octobre

Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 16h – restitution le vendredi 21 à 17h

Où ? Ecole Primaire Alain Lorraine de La Possession

Pour qui ? Enfants de 8 à 12 ans, + 5 places de disponibles pour les 13 à 16 ans afin d’accompagner les enfants humainement et artistiquement dans leur pratique.

Tarifs : 100€ pour le public extérieur / 20€ pour les élèves inscrits à l’EAIO Du 17 au 21 octobre, place à la création, à l’imagination, à l’improvisation, à l’expression corporelle avec les stages artistiques proposés par l’EAIO.Partez à la découverte de l’expression artistique sous toutes ses formes : théâtre, musique, danse.Des chansons, du théâtre, des jeux, un spectacle à la fin et surtout de la bonne rigolade entre copains ! Durant 5 jours, il te sera proposé l’apprentissage d’un répertoire existant (pioché dans l’œuvre de Jacques Prévert) et original écrit spécialement pour l’occasion. Afin de pouvoir offrir une restitution finale aux familles et amis, de nombreux jeux et exercices de cohésion et d’aisance seront dilués tout au long de la semaine.Aux manettes : Henry DUFFOUR pour la partie musique et Thierry MARTIN pour le théâtre.



Danse Contemporaine De l’expression, du développement de soi, de l’improvisation et de la créativité … Le stage de danse contemporaine avec Bernard CONTRAIN de l’EAIO est fait pour vous !



Lors de ce stage, il vous sera proposé de découvrir une écriture chorégraphique par l’approche de différents styles : danse classique, contemporaine et urbaine.

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre



De 9h à 12h pour les 8 à 15 ans / de 13h à 16h pour les 16 ans et +



A l’Alambic – Trois-Bassins



Public : de 8 à 15 ans les matins et à partir de 16 ans les après-midis



Tarifs : 50€ pour le public extérieur / 20€ pour les élèves inscrits à l’EAIO



Street art et Paysage Un projet collectif pour exprimer ton imaginaire avec le stage de street art et Paysage de l’EAIO.

Le stage consistera à réaliser une œuvre collective sur un grand format type contreplaqué représentant un paysage de Trois-Bassins.

Lors de ces quelques jours tu pourras t’essayer à différentes techniques de peintures tels que les pochoirs, l’acrylique, les aérosols, les posca, etc…



Quand: les lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et vendredi 21 octobre



Horaires: de 9h à 12h



Où: LENA – Trois Bassins



Pour qui: De 8 à 14 ans



Tarif: 50€ pour le public extérieur / 20€ pour les élèves inscrits à l’EAIO



Stage Pluridisciplinaire « L’expression Artistique » Lors de ce stage pluridisciplinaire, il te sera proposé une expérience hors du commun mené par 3 intervenants Tania BORISTHENE, Georgette ELISE, KAFMARON où se mêleront des ateliers de composition, de danse, de technique vocale et d’expression corporelle.



L’objectif est de pouvoir d’initier nos apprentis aux autres activités culturelles et d’acquérir de nouvelles compétences. Un travail sur le développement de la posture, du lâcher-prise, de la confiance en soi, de l’acceptation de soi et de l’autre, de ses sensations et son imaginaire sera effectué.



Quand: du dimanche 16 au samedi 22 octobre​



Horaires: Dimanche 16 : de 9h à 16h30 | Du lundi au vendredi : de 18h à 21h30 | Samedi 22 : de 9h à 17h



Où: Studio Mizik Métiss’ de La Plaine Saint Paul



Pour qui: à 12 ans



Tarif: 100€ pour le public extérieur / 20€ pour les élèves inscrits à l’EAIO

De l’expression, du développement de soi, de l’improvisation et de la créativité … Le stage de danse contemporaine avec Bernard CONTRAIN de l’EAIO est fait pour vous !Lors de ce stage, il vous sera proposé de découvrir une écriture chorégraphique par l’approche de différents styles : danse classique, contemporaine et urbaine.Un projet collectif pour exprimer ton imaginaire avec le stage de street art et Paysage de l’EAIO.Le stage consistera à réaliser une œuvre collective sur un grand format type contreplaqué représentant un paysage de Trois-Bassins.Lors de ces quelques jours tu pourras t’essayer à différentes techniques de peintures tels que les pochoirs, l’acrylique, les aérosols, les posca, etc…Lors de ce stage pluridisciplinaire, il te sera proposé une expérience hors du commun mené par 3 intervenants Tania BORISTHENE, Georgette ELISE, KAFMARON où se mêleront des ateliers de composition, de danse, de technique vocale et d’expression corporelle.L’objectif est de pouvoir d’initier nos apprentis aux autres activités culturelles et d’acquérir de nouvelles compétences. Un travail sur le développement de la posture, du lâcher-prise, de la confiance en soi, de l’acceptation de soi et de l’autre, de ses sensations et son imaginaire sera effectué.





Dans la même rubrique : < > Découvrez le sentier sous-marin de l’Hermitage | Planning d’octobre et de novembre 2022 Rdv à nos déchèteries éphémères de La Possession et du Plate ce samedi Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.